Hayat Eşinin oturma izni parasını ödeyemedi Yuvası yıkıldı
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Eşinin oturma izni parasını ödeyemedi: Yuvası yıkıldı

Azeri uyruklu eşinin oturma izni alabilmesi için yatırılması gereken harcı, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödeyemeyen İhsan Ekşi (49), yuvasının dağılmaması için yetkililerden yardım istedi. Annesinin hastalığı nedeniyle ülkesine giden, ancak bir daha Türkiye'ye sokulmayan eşi, 5 yaşındaki kızıyla Nahçivan'da kalan Ekşi, Iğdır'da bir hastane bahçesinde yatıp kalkıyor.

Haber Merkezi DHA
İhsan Ekşi
İhsan Ekşi

Sakarya'da lokanta sahibi olan İhsan Ekşi, 2013 yılında görücü usulü ile tanıştığı Gönül Teymirova (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Derya ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ekşi, mali sıkıntılar yaşayınca, lokantasını kapatıp, Bolu'nun Düzce ilçesindeki bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başladı.

Eşine oturum izni alabilmek için her yıl ödemesi gereken 700 TL'yi de ödeyemedi. Gönül Teymirova, Türkiye'de kaçak duruma düştü. Çift, Teymirova'nın annesinin rahatsızlanması üzerine Nahcivan'a gitti. Geri dönmek istediklerinde ise Teymirova, hakkında verilen deport (sınırdışı) kararı nedeniyle Türkiye'ye alınmadı.

İhsan Ekşi, eşi ve kızı.

Her yıl 700 lira yatırması gerekiyor

Ekşi, kızını eşiyle bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Eşi ve kızının kaldığı Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen Ekşi, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

  • "İşlerim iyi gidiyordu, mutlu bir yuvam vardı. Ama işyerimi kapatıp bir lokantada işe girmek zorunda kaldım. Eşimin oturma izni alabilmesi için her yıl 700 lira yatırmam gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıl bu parayı yatıramadım. Ödeyemediğim para, cezasıyla birlikte 4 bin lirayı buldu.
  • Eşim kaçak durumuna düşmüştü. Eşimin annesinin hastalığı nedeniyle Nahcivan'a gittik. Eşimi sınırda yakaladılar. Ülkesinden dışarı çıkamaz oldu. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu Türkiye'ye getirebileceğim. Türkiye'ye giriş yapıp, Iğdır'da bir otele yerleştim. Telefonla eş ve dostlarımı aradım ama kimse yardım etmedi. Yaklaşık 1 aydır kaldığım otele de 840 lira borcum oldu. Otel sahibi borcuma karşılık pasaportuma el koydu. Durumu anlattığım Iğdır Valiliği otele olan borcumu ödedi. Son günlerde hastanede yatıp, kalkıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum."

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