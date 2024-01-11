Et yiyen bakteri koluna yayıldı: Ölmeyeceğim değil mi?

Son dönemde Saltburn filmiyle gündemde olan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, geçirdiği hastalık hakkında konuştu.





31 yaşındaki oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda et yiyen bakteri hastalığına (Nekrotizan fasiit) yakalandığını anlattı.





"Ölmeyeceğim değil mi?"





2021 yılında oldukça nadir görülen hastalığa yakalan oyuncu, ölümle burun buruna geldi.





Bu hastalıktan ötürü kolunu kaybetme tehlikesi yaşadığını belirten oyuncu doktorlara "Ölmeyeceğim değil mi?" dediğini ve "Açıkçası, bilmiyoruz" cevabını aldığını hatırlıyor.





Oscar haberini hastanede aldı





O dönemde oyuncuyla birlikte film çeken yönetmen Martin McDonagh, "Film çekimlerine başlayalı dört gün olmuştu, kolları şişmişti. 'İyiyim bir şeyim yok' dedi.





Oyuncu, Banshees of Inisherin filmindeki Dominic rolüyle ilk kez Oscar adaylığı kazanmıştı. Keoghan, Oscar'a aday olduğunu hastanede öğrendi.





Oyuncunun kolundaki yara izi Saltburn filminde görülüyor.





Nekrotizan fasiit nedir?





Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkar.





Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açarak ölümcül seyreder. Bu hastalığa yakalananların birçoğunun hayatını kaybettiği biliniyor.





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