Eurovision'a İsrail boykotu

Gazze’de soykırım üç yıldır devam ederken, İsrail’in sahnede yer almasına tepki gösterilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision’dan yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze’de 30 aydan fazla süredir soykırım suçu işlenmesi, Batı Şeria’da etnik temizlik yapılması ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine rağmen İsrail’e aynı politikanın uygulanmadığı işaret edildi. Boykota katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan’in yanı sıra, müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD’li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap de yer alıyor.