Hastaneye 6 Şubat Kütüphanesi

Projeye rehberlik eden Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, yatarak tedavi gören hastaların telefon ve televizyon kullanmaları uygun bulunmadığı için tek tesellilerinin kitap olduğunu, ancak hastanede yeterli kitabın bulunmadığını söyledi. Bir öğrencileri vesilesiyle bu durumdan haberdar olduklarını dile getiren Karagözoğlu, “Bizim öğrencilerimiz de onlara iyi gelecek kitapları topladı ve hastaneye girişimiz uygun olmadığı için kapıda bir teslim töreni gerçekleştirdik. Yaklaşık 3-4 aydır toplanan kitaplar 4 veya 5 bine ulaştı. Öğrenciler kendi harçlıklarıyla da satın aldılar. Kitap seçiminde, onlara iyi gelecek iyileşme öyküleri, sonu güzel biten kurgular, kaliteli çocuk kitapları olmasına dikkat ettik. Bize gelen kitapları öğrencilerim teker teker inceledi. Farklı yaş gruplarındaki hastaların, kitaplarla iyi hissetmelerini, her şeye yeniden başlamalarını istiyoruz. Çünkü hepsinin okuma ihtiyacı var” dedi.