Hastaneye 6 Şubat Kütüphanesi

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içinde yer alan kitaplık, iyileştirici gücü yüksek olan kitaplarla yenilendi. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Bilgi Yönetimi Kulübü öğrencilerinin topladığı kitaplarla kurulan kütüphane için, dün teslim töreni gerçekleştirildi. Hastane kitaplığına, 6 Şubat 2023 depreminde kaybedilen insanlarımızın anılması amacıyla “6 Şubat Kitaplığı” adı verildi. Proje, Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte depremi yaşayan Marmara Üniversitesi öğrencisi Zeynep Rabia Yıldız’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.
İYİ HİSSETTİREN KİTAPLAR SEÇİLDİ
Projeye rehberlik eden Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, yatarak tedavi gören hastaların telefon ve televizyon kullanmaları uygun bulunmadığı için tek tesellilerinin kitap olduğunu, ancak hastanede yeterli kitabın bulunmadığını söyledi. Bir öğrencileri vesilesiyle bu durumdan haberdar olduklarını dile getiren Karagözoğlu, “Bizim öğrencilerimiz de onlara iyi gelecek kitapları topladı ve hastaneye girişimiz uygun olmadığı için kapıda bir teslim töreni gerçekleştirdik. Yaklaşık 3-4 aydır toplanan kitaplar 4 veya 5 bine ulaştı. Öğrenciler kendi harçlıklarıyla da satın aldılar. Kitap seçiminde, onlara iyi gelecek iyileşme öyküleri, sonu güzel biten kurgular, kaliteli çocuk kitapları olmasına dikkat ettik. Bize gelen kitapları öğrencilerim teker teker inceledi. Farklı yaş gruplarındaki hastaların, kitaplarla iyi hissetmelerini, her şeye yeniden başlamalarını istiyoruz. Çünkü hepsinin okuma ihtiyacı var” dedi.