Çocuklarınız bu ekranda güvende

Timaş Yayın Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu dijital bir devrimle taçlandırıyor. Çocukların dijital dünyadaki serüvenini güvenli ve yaratıcı bir boyuta taşıyan “Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” uygulaması, 23 Nisan günü kapılarını tüm çocuklara açıyor. “Güvenle bırakabileceğiniz tek ekran” mottosuyla hayata geçen uygulama, çocuklara sadece bir kütüphane değil, kendi hikâyelerini yazabilecekleri interaktif bir evren hediye ediyor. Uygulamanın en özgün bölümlerinden biri olan “Kendin Yaz Atölyesi”, çocuklara kendi dijital kitaplarını tasarlama imkânı sunuyor.