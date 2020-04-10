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Evde egzersiz yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Evde egzersiz yapma fikri, çoğu kişiye çok mantıklı ya da efektif gelmiyor olabilir. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz süreci düşünecek olursak belki de en çok sarılmamız ve sürdürmemiz gereken şeylerden birisi egzersiz yapmaktır. Peki, evde egzersiz yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını sebebiyle bugünlerde mutlaka evde kalmamız gerekiyor. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir. Hareketsiz kalmak fiziksel anlamda sağlığımız açısından sorun teşkil edebilir. Evde düzenli egzersiz yapmak kilonuzu kontrol edebilmeniz dışında, size birçok fayda sağlar. Evde egzersiz yaparken dikkat etmemiz gerekenler hususlar ise şöyle:

Fazla ya da yetersiz egzersiz yapmayın

Şu sıralar evde kalma süremiz uzun. Bu sebeple kişilerin egzersiz yapma düzeyinde inanılmaz bir artış var. Kulağa çok güzel geliyor fakat dikkat edilmesi gereken nokta şu; çoğu kişi evde egzersiz yaparken aşırıya kaçma eğilimi gösteriyor. Fazla ya da yetersiz egzersiz yapmak, sağlığınız için iyi olmayabilir ve fiziksel sıkıntıların yanında bağışıklık sisteminiz de bu dengesizlikten etkilenir. Hayatın her alanında en iyi sonuçları elde etmenin yolu dengeli olmaktır.

Kendi fitness seviyenizi doğru tespit edin

Evde egzersiz yaparken kendi fitness seviyeniz ve geçmişinizi, vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarınızı doğru tespit etmeniz size fayda sağlar. Her zaman kolaydan zora, basitten karmaşığa giden bir yol izleyin. Evde kendinize haftalık bir fitness hareket planı yapabilirsiniz.

Haftada 3-4 gün hareket etmenizi sağlayacak bir plan oluşturun

Günlük egzersiz sürenizin 1 saati geçmemesi gerekir. Evde ekipmanım yok diye düşünmeyin. Sandalye, yastık, su veya deterjan şişeleri güzel birer ekipman olabilir. Yeni başladıysanız öncelikle yapabileceğiniz daha basit hareketlere ve birçok kas grubunu çalıştıran hareketler yerine izole hareketlere odaklanın.

Fotoğraf: Arşiv

Nabız atışlarınızı kontrol edin

Nabzınızı mutlaka kontrol edin. Nabız ölçen saatiniz ve ekipmanınız yok ise el bileğinden nabzınızı bularak 10 saniye boyunca sayın ve 6 ile çarpın. Nefes nefese kalmanız her zaman çok iyi antrenman yaptığınız anlamına gelmeyebilir, kardiyovasküler sistemin güçlenmesi biraz vakit alabilir. Nabız atışında güvenli suların çok dışına çıkmayın. Sıvı alımınıza dikkat alın. En önemlisi iyi dinlenin ve doğru beslenin.

Düzenli egzersiz yapmak kilonuzu kontrol edebilmeniz dışında birçok fayda sağlar

Düzenli egzersiz yaparsanız kesinlikle kendinizi daha mutlu ve iyi hissedersiniz, stress seviyeniz düşer. Enerjiniz yükselir. Konsantrasyonunuz ve dikkatiniz artar. Cildiniz güzelleşir. Düzenli egzersizin şu günlerde sağlayacağı en büyük fayda ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmesidir.

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