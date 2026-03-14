Evinizde varsa sakın çöpe atmayın: Servete dönüştü binlerce lira kazandırabilir

10:1014/03/2026, Cumartesi
Gümüş tepsiler son dönemde yeniden değer kazanmaya başladı.
Bir zamanlar sadece misafirliklerde kullanılan ya da dolaplarda saklanan gümüş tepsiler, artan gümüş fiyatları ve antika piyasasındaki talep sayesinde bugün binlerce liraya alıcı bulabiliyor.

Geçmişte birçok evde dekoratif amaçla kullanılan gümüş tepsiler, son yıllarda yeniden değer kazanan eşyalar arasına girdi. Uzun süre göz ardı edilen bu klasik parçalar, gümüş fiyatlarındaki yükseliş ve antika koleksiyoncularının artan ilgisi nedeniyle bugün önemli bir maddi değere ulaştı.

Özellikle 2000 yılı öncesinde üretilen ve yıllarca dolaplarda, kilerlerde ya da çatı katlarında saklanan gümüş tepsiler, artık koleksiyon ürünü olarak görülüyor. Bir dönem modası geçmiş kabul edilen bu eşyalar, yatırım aracı olarak da değerlendirilmeye başlandı.

Tasarım detayları fiyatı doğrudan etkiliyor

Antika satıcılarına göre gümüş tepsilerin değeri belirlenirken birkaç unsur öne çıkıyor. Ürünün yaşı, içerdiği gümüş oranı ve tasarım detayları fiyatı doğrudan etkiliyor. İyi korunmuş ve eski dönemlere ait modeller ise daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Uzmanlar, geçmişte değeri bilinmediği için atılan ya da bir kenarda unutulan birçok gümüş tepsi bulunduğunu belirtiyor. Antika piyasasında bu ürünlere talebin giderek arttığına dikkat çekilirken, bazı kaliteli gümüş tepsilerin 10 bin TL’ye kadar alıcı bulabildiği ifade ediliyor.


3600 EK GÖSTERGE son gelişmeler 2026: Memur maaşları değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?