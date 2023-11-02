Evlilik kredisi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı.

Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.