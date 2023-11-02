Evlilik kredisi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

TBMM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı.
Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını paylaşmıştı.
Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.
TBMM Başkanlığına sunuldu
Öte yandan evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu.