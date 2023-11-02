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Hayat

Evlilik kredisi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren ‘Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

15:34 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 2/11/2023 Perşembe
DHA
TBMM

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı.

Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanlığına sunuldu

Öte yandan evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu.






#Evlilik kedisi
#TBMM Başkanlığı
#Aile ve Gençlik Fonu
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