Hayat Evsizler için 6 milyon lira kaynak kullanıldı 2020de 2 bin 454 kişiye sahip çıkıldı
AKTÜEL

Evsizler için 6 milyon lira kaynak kullanıldı: 2020'de 2 bin 454 kişiye sahip çıkıldı

Evsizler için 6 milyon lira kaynak kullanıldı: 2020'de 2 bin 454 kişiye sahip çıkıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kış mevsiminin etkisinin göstermeye başladığı bu günlerde kimsesiz ve evsizlerin konaklamasının önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, kimsesiz ve evsizler için 2020 yılında 6 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Evsizlerin Konaklatılması” projesi ile, 81 İl Müdürlüğü kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti. Selçuk, ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini ve bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini dile getirdi.

Selçuk, COVİD-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili hali hazırda devam etmekte olan “Evsizlerin Konaklatılması” projesini “Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi” olarak güncellediklerini de hatırlattı.

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2020 YILINDA 2 BİN 454 KİŞİ KONAKLADI

Bakan Selçuk, bu proje kapsamında illerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2 bin 454 kişinin konaklatılması sağlandığını açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiğini belirterek bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlığımızca gönderilen yaklaşık 6 milyon TL kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, 2017 - 2020 döneminde Evsizlerin Konaklatılması Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın da 10 milyon TL’yi geçtiğini kaydetti. Selçuk, 2021 yılında da evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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