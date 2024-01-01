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Hayat

Fatih Altaylı Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıktı

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara "şerefsizler" diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın kara defteri kabarıyor. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre arka çıktı.

19:27 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:19 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Altaylı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fatih Altaylı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu. 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için tek yürek oldu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü. Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.

Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI

Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e
"Sen Arap sevicisin"
diyerek yumruk attı.

Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATİH ALTAYLI PROVAKATÖRE ARKA ÇIKTI

Skandal olay büyük tepki toplarken CHP yandaşı Fatih Altaylı rezilliğe arka çıktı.

CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan "Eline sağlık" paylaşımında bulundu.



Fatih Altaylı Ankara’da ve İstanbul’da sokakları ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak hakaret etti: 'Şerefsizler' dedi
Fatih Altaylı Ankara’da ve İstanbul’da sokakları ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak hakaret etti: 'Şerefsizler' dedi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde; Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Başkent ve mega kentte sokaklar, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürerek hakaret etti.

Türk milletine hakaret eden Fatih Altaylı’nın inkar ettiği sözlerinin geniş halini yayınladık: Yine yalan söyledi
Türk milletine hakaret eden Fatih Altaylı’nın inkar ettiği sözlerinin geniş halini yayınladık: Yine yalan söyledi

24 Aralık Pazar günü Ankara’da ve İstanbul’da, on binlerce kişi Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için yollara döküldü. Terör örgütü PKK’nın ve İsrail’in saldırılarını lanetleyen vatandaşlar, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına tepki göstererek, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile sokakları inletti. Fatih Altaylı ise YouTube kanalından, yapılan protestoları işaret ederek, “Bugün aynı şey okumuşsundur gazetelerde Ankara’da olmuş. Abi çıkın da bir de PKK’yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar” iftirasında bulundu ve on binlerce Türk vatandaşına “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” ifadeleri ile hakaret etti. Bugün yayınladığı yazısında ise kendi sözlerini inkar eden Altaylı, “Gazze’deki acıları bahane ederek “hilafet çağrısında” bulunan ve açıkça Anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri, sanki Türk milletine söylemişim gibi” yansıttılar dedi. Altaylı’nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merceğe aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde ‘Hilafet’ bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşlara hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı’nın kendi sözlerini inkar ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı.


#Fatih Altaylı
#Galata Köprüsü
#Yürüyüş
1 saat önce
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