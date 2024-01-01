Fatih Altaylı Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıktı

24 Aralık Pazar günü Ankara’da ve İstanbul’da, on binlerce kişi Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için yollara döküldü. Terör örgütü PKK’nın ve İsrail’in saldırılarını lanetleyen vatandaşlar, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına tepki göstererek, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile sokakları inletti. Fatih Altaylı ise YouTube kanalından, yapılan protestoları işaret ederek, “Bugün aynı şey okumuşsundur gazetelerde Ankara’da olmuş. Abi çıkın da bir de PKK’yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar” iftirasında bulundu ve on binlerce Türk vatandaşına “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” ifadeleri ile hakaret etti. Bugün yayınladığı yazısında ise kendi sözlerini inkar eden Altaylı, “Gazze’deki acıları bahane ederek “hilafet çağrısında” bulunan ve açıkça Anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri, sanki Türk milletine söylemişim gibi” yansıttılar dedi. Altaylı’nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merceğe aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde ‘Hilafet’ bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşlara hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı’nın kendi sözlerini inkar ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı.