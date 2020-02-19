Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü

Beşiktaş galibiyetini kutlarken, videoya yansıyan, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile sosyal medyada gündem olan, Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in dişleri yapıldı. Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel klinikte dişleri yaptırılan simitçi Yaşin'in mutlu olduğu görüldü. İmplant yöntemiyle yapılan dişlerine kavuşan Yaşin, il merkezine gelerek, yeniden simit satışına başladı. Kent meydanında simit satan Yaşin'e halkın ilgisi de devam etti. Yaşin'i görenler, yanına gelerek, simit alıp, fotoğraf çektirdi.

OYNAT 00:00 'Sabaha kadar buradayım' diyen simitçi sosyal medyada fenomen oldu Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin, ''Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim. Sonra videoyu izleyen herkes beni aradı. Sabaha kadar uyutmadılar'' dedi. BiP'te paylaş

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DHA

Simit satışlarım çoğaldı

Üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Ahmet Yaşin, ''Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

DHA

Yapımcılardan teklif alıyor