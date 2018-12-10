Hayat Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti
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Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti

Ata Demirer, izleyicilerin arasına karışıp tepkileri ölçmek için yeni filmi Hedefim Sensin’i izlemeye Arap kadın turist kılığında gitti. Demirer, daha sonra sosyal medya hesabından resmini paylaşarak, “Arap turist hanım kılığında filmimi izledim gayet de gülüyonuz, çok da tatlı gözüküyonuz" dedi.

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Ata Demirer, seyircilerin tepkisini ölçmek için yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti.
Ata Demirer, seyircilerin tepkisini ölçmek için yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti.

Ata Demirer, senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı yeni filmi Hedefim Sensin’i izlemeye giderken kılık değiştirdi.

Başörtüsü ve güneş gözlüğüyle Arap kadın turist kılığına giren Ata Demirer, seyircinin filme tepkisini ölçmek için halkın arasına karıştı.

'Gayet de gülüyonuz, çok da tatlı gözüküyonuz'

Film afişi önünde girdiği kılıkla poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer, “Arap turist hanım kılığında filmimi izledim gayet de gülüyonuz, çok da tatlı gözüküyonuz. Tebdil-i kıyafette ferahlık vardır” notunu yazdı.

Hedefim Sensin, vizyona girdiği 30 Kasım haftasında en çok izlenen film oldu.

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