Fıtık hastasının evrakları safra kesesi ameliyatı ile karıştı: İmdadına babası yetişti

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş'a, rahatsızlığı üzerine yapılan muayenede, bağırsak fıtığı teşhisi konuldu. Bunu üzerine farklı tarihlerde 2 kez ameliyat olan Çatalbaş, rahatsızlanması üzerine yeniden Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi olmaya gitti. Burada yapılan muayenelerin ardından Murat Çataldaş'a yatış verildi.

Şaban Çataldaş

Oğlunu ameliyat olmak üzereyken doktorlara koşup uyardı

Murat Çataldaş'ın iddiasına göre, ilgili bölümde yer kalmadığı için başka bir bölüme kendisi yatırıldı. Burada doktorlar Murat Çataldaş'a, safra kesesi ameliyatına alınacağını ve hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu duruma anlam veremeyen ve şaşıran Murat Çataldaş, babasını aradı.

Gözyaşlarına hakim olamayan oğlunun dedikleri karşısında şaşıran Şaban Çataldaş, hastaneye koştu. Oğlunu safra kesesi ameliyatı için hazırlayan doktorlarla konuşan baba Çataldaş, bir yanlışlık yapıldığından şüphelendi. Tekrar kontrol sağlayan doktorlar, evrakların karıştığını ve ondan dolayı Murat Çataldaş'ı ameliyata hazırladıklarını fark etti. Evrak karmaşası sonrası sağlam olan safra kesesinin ameliyatından son anda babasının uğraşları sonucu kurtulan Murat Çataldaş büyük mutluluk yaşadı.





Filmlere konu olacak konu sonrası doktorlarla helalleşen Murat Çataldaş, kontrollere hale gittiğini belirti. Yanlışlık yapan doktorla arasının bu olaydan sonra çok iyi olduğunu söyleyen Çataldaş, ara sıra durumun esprisini yaptıklarını belirtti.

Murat Çataldaş

"Safra kesesinden de olacaktım babam yetişti"

Evrakları karışan ve safra kesesi ameliyatına girmek üzereyken son anda durumu fark edilen Murat Çataldaş, "Apandisitimden iki kere ameliyat oldum, yanlışlıkla safra kesesinden de olacaktım. Babam yetişti de az kalsın giriyorduk ameliyathaneye. Odalar karışmış, o yüzden. Benim yatacağım bölüm farklıydı ama oda olmadığı için beni aşağıda başka bir bölüme yatırmışlar. Öyle olunca yukarıdaki odayla dosyalar karışmış, doktor bey tabii açıklama yaptı sonra. Doktorla helalleştik, sorunu çözdük. Devamlı kontrole de gidiyorum, doktorla aramız iyi yani. O da güldü, 'senin işin Kemal Sunal filmine döndü' dedi, şakalaştık. Şu an iyiyim kontrollerime gidip geliyorum, bir tek böbrek taşım var o kadar" dedi.

"Doktor da şaşırdı dosyalarda karışıklık olduğunu anladı"