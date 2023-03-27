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Hayat

FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun haber bülteninde muhalefet için oy istedi

Muhalefet yandaşı FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun, haber bülteninde muhalefet için kadınlardan oy istedi. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması üzerinden iktidarın politikalarını eleştiren Tosun, bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu savunarak, kadınları muhalefete oy vermeleri için yönlendirmeye çalıştı.

13:01 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun kadınlar üzerinden muhalefet propagandası yaptı.

FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun kadınlar üzerinden muhalefet propagandası yaptı.

Muhalefet yandaşı FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun, haber bülteninde muhalefet için oy istedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara ilişkin konuşan Tosun, iktidara yüklendi.

"Cumhur İttifakı okumanızı çalışmanızı istemiyor"

Bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu savunan Tosun şöyle konuştu:

"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...
Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...
Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"

Acılı anneye hakaret etmişti

Tosun, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etmişti. Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi köpeklerle ilgili sitemini dile getirmesinin ardından Tosun'un hakaretlerine maruz kalmıştı. Tosun acılı anneye
"Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil"
demişti.



#Gülbin Tosun
#FOX TV
#FOX Ana Haber
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