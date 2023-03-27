FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun haber bülteninde muhalefet için oy istedi

FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun kadınlar üzerinden muhalefet propagandası yaptı.
Muhalefet yandaşı FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun, haber bülteninde muhalefet için oy istedi.
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara ilişkin konuşan Tosun, iktidara yüklendi.
"Cumhur İttifakı okumanızı çalışmanızı istemiyor"
Bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu savunan Tosun şöyle konuştu: