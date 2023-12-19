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Hayat

FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı

FOX TV İslam düşmanlığını geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Kızıl Gonca' dizisiyle bir kez daha gözler önüne serdi. Tarikatları ve Ahileri hedef alan dizideki İslam karşıtı "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak. Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" şeklindeki iğrenç ifadeler büyük tepki çekmiş, yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti. Sosyal medya kullanıcıları daha önce 'RTÜK FOX TV din düşmanlığı yapıyor' diyerek defalarca şikayette bulunduğu kanal için RTÜK'ü yeniden göreve çağırdı.

15:40 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 15:47 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kızıl Goncalar dizisinde İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Kızıl Goncalar dizisinde İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı

İslam karşıtlığıyla bilinen FOX TV geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Kızıl Gonca' dizisiyle bu tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tarikatları ve Ahileri hedef alan dizideki İslam karşıtı iğrenç sözler Türk halkının büyük tepkisi çekmiş yapım şirketi özür dileyerek fragmanı güncellemişti. Yayınlanan ilk bölüm sonrası skandal dizi ve Tarikatlara karşı kullanılan sözler için sosyal medyadan yorum yağdı.

Tarikat ve Ahilere iğrenç saldırı!

Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı skandal dizideki Tarikatları ve Ahileri hedef alan iğrenç ifadeler büyük tepki çekti. Dizinin ilk bölümündeki "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak. Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözlerine sosyal medyadan yorum yağdı.

Halk RTÜK'Ü göreve çağırdı

İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan iğrenç sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' denilerek defalarca kez şikayet edilen kanal için RTÜK yeniden göreve çağrıldı.

Özür metni yayınlandı ancak Tarikat sahnesi çıkarılmadı

Kızıl Gonca'nın fragmanında Özcan Deniz'in "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler... Onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak" dediği, karşısındaki kişinin ise "Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" ifadeleri yer alıyor. Fragmandaki bu kısım Kırşehir halkının tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Gold Film, "FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen 'Ahiler' kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz" denildi. Açıklamanın ardından fragmanda geçen "Ahiler" kelimesi çıkarıldı ancak Tarikat sahnesi yeniden yayınlandı.

Kızıl Goncalar'ın konusu ne?

Kızıl Goncalar, Levent (Özcan Deniz) ve bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına dikkat çekiyor.



#RTÜK
#FOX TV
#Kızıl Goncalar
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