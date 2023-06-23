Fransa merkezli optik firması Rekabet Kurulu'na savunma verecek

Rekabet Kurulu, Fransa merkezli 'EssilorLuxottica S.A.'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine, 2021 yılında soruşturma başlattı. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. 8 Ağustos saat 10.30'da gerçekleştirilecek toplantıda, soruşturma heyeti görüşünü açıklayacak. Şirket temsilcileri ise Kurul'a sözlü savunmalarını verecek.