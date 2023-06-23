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Fransa merkezli optik firması Rekabet Kurulu'na savunma verecek

Rekabet Kurulu'nun, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki faaliyetleri iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü Fransa merkezli optik üreticisi firmanın temsilcileri, sözlü savunma verecek.

14:01 . 23/06/2023 Cuma
DHA
EssilorLuxottica S.A firması savunma verecek.

EssilorLuxottica S.A firması savunma verecek.

Rekabet Kurulu, Fransa merkezli 'EssilorLuxottica S.A.'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine, 2021 yılında soruşturma başlattı. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. 8 Ağustos saat 10.30'da gerçekleştirilecek toplantıda, soruşturma heyeti görüşünü açıklayacak. Şirket temsilcileri ise Kurul'a sözlü savunmalarını verecek. 

Öte yandan; 'sahibinden.com' hakkında 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiasıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.






 



#Fransa
#Rekabet Kurulu
#EssilorLuxottica S.A.
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