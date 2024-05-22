Fransa'ya girişine izin verilmemişti: Filistin asıllı rektör Ebu Sitte Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Filistin devlet başkanlığı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz." denildi.