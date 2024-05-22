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Hayat

Fransa'ya girişine izin verilmemişti: Filistin asıllı rektör Ebu Sitte Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden ancak ülkeye girişi engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin 27 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konferansta, Gazze'deki şahitliklerini paylaşacağını açıkladı. Özvar yaptığı açıklamada "Sitte'ye 'Gel Fransız parlamentosunda anlatamadıklarını Türkiye'de üniversitede anlat' dedim. O da çok memnun oldu ve davetimizi kabul etti" ifadelerini kullandı.

22:25 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte Ankara'da konferans verecek.
Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte Ankara'da konferans verecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle sohbeti sırasında Ahmad Omari adlı Filistinli öğrenci söz alarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.

YÖK'ün Filistinli öğrencilere Türk üniversitelerinin kapılarını açmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Omari,
"Gazze'deki yaşayan arkadaşlarımız, Türkiye'nin yaptıklarını görüyorlar. Biz de bütün yardımları görüyor ve yakından takip ediyoruz."
dedi.

Özvar, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Almanya'nın, hakkında verdiği Schengen ülkelerine giriş yasağı nedeniyle Paris havaalanında Fransa'ya girişine izin verilmeyen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Dr. Ebu Sitte ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Özvar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklama yaptı.

'27 MAYIS'TA ANKARA'DA KONFERANS VERECEK'

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde hekimlik yapan Sitte'yi, Türkiye'ye davet ettiğini bildiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sitte'ye 'Gel Fransız parlamentosunda anlatamadıklarını Türkiye'de üniversitede anlat' dedim. O da çok memnun oldu ve davetimizi kabul etti. 27 Mayıs günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde konferans verecek. Gazze'deki şahitliklerini bizimle paylaşacak."
Sitte'nin, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine İsrail aleyhindeki soykırım soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özvar,
"Ankara'da dile getireceği tanıklıkları, Türkiye'nin Lahey'de kullanmasını arzu ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.


#Glasgow Üniversitesi
#YÖK
#Yükseköğretim Kurulu
#Erol Özvar
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