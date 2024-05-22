Fransa'ya girişine izin verilmemişti: Filistin asıllı rektör Ebu Sitte Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle sohbeti sırasında Ahmad Omari adlı Filistinli öğrenci söz alarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.
Özvar, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.
Almanya'nın, hakkında verdiği Schengen ülkelerine giriş yasağı nedeniyle Paris havaalanında Fransa'ya girişine izin verilmeyen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Dr. Ebu Sitte ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Özvar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.
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İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde hekimlik yapan Sitte'yi, Türkiye'ye davet ettiğini bildiren Özvar, şu ifadeleri kullandı: