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Hayat

Fransız gazetesinden alçak karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçtiler

Fransız gazetesi Liberation, yayınladığı küstah karikatürle Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

23:41 - 11/03/2024 Pazartesi
IHA
Fransız gazetesi Liberation Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti.
Fransız gazetesi Liberation Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti.

İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

Gazete, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı çirkin karikatürde fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli bir kadının eline vurarak onu durdurmasını tasvir etti. Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de yer aldı.



#Liberation
#Gazze
#Karikatür
9 dakika önce
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