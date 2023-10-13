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Hayat

Fransız kadın Eskişehir’de Müslüman oldu

Eskişehir’de bulunan Fransa vatandaşı Colline Clauudine De Pelseneer, İl Müftüsü Bekir Gerek’in yaptığı dua ile Müslüman oldu. De Pelseneer, Müslüman olmaya karar verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

12:53 . 13/10/2023 Cuma
IHA
De Pelseneer, Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti.

De Pelseneer, Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti.

Eskişehir’de bulunan De Pelseneer, İl Müftülüğüne gelerek Müslüman olmak istediğini belirtti. İl Müftüsü Bekir Gerek, kendisine İslam’ın temel inançları ve ibadetleri hakkında bilgi verdi. Ardından De Pelseneer, Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti.

İl Müftüsü Gerek, dua ederek De Pelseneer’i tebrik etti. Gerek, daha sonra kendisine ihtida belgesi takdim etti. Konuyla ilgili konuşan Bekir Gerek,
"Bugün burada çok güzel bir olaya şahit olduk. Fransa vatandaşı kardeşimiz Colline Clauudine De Pelseneer, İslam’ı seçti ve Müslüman oldu. Kendisine hayırlı ve bereketli bir ömür diliyorum. Allah yolunu açık etsin"
dedi.

#Eskişehir
#Colline Clauudine De Pelseneer
#Fransa
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