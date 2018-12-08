Gazete ilanıyla satılan çocuk annesini buldu

Trabzon'da yaşayan Arife Kaya isimli kadın evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı. Çocuğa bakamayacağına karar veren genç kadın bu ilanı bir gazeteye verdi ve çocuğunu satacağını duyurdu. Yasal olmamasına rağmen çocuk bu ilanla satıldı. Aradan 18 yıl geçti ve o çocuk ortaya çıktı.

18 yaşındaki Doğan Öztürk yakın zamanda onu büyüten ailesinden kendisiyle ilgili gerçekleri öğrendi. Evlatlık olduğu öğrenen Doğan Öztürk, biyolojik annesini bulmak onu aramaya başladı. Öztürk'e evlatlık olduğunu söyleyen ailesi eline bir gazete küpürü vermişlerdi. Dediklerine göre Doğan'ı gazetedeki bu ilanla para verip almışlardı. Doğan'ın annesinin ismi de belliydi. Adı Arife Kaya'ydı. Evlilik dışı ilişkiden doğan oğlunu para karşılığı evlatlık vermek için gazeteye ilan vermişti. Hamile olduğu dönemdeki fotoğrafını çekip Trabzon'da yayın yapan yerel bir gazeteye göndermişti.

Bu bilgiler ışığında 24 saat geçmeden Doğan Öztürk'ün annesine ulaşıldı ve şu anda 40 yaşında olan kadın oğlu ile buluştu. Oğluna dakikalarca sarılıp, ağlayan Arife Kaya, Doğan'ın oğlu olduğu konusunda hiç şüphesi olmadığını belirterek 'Gördüğüm anda yüreğimden hissettim. DNA testine gerek yok. Doğan benim oğlum' dedi.

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