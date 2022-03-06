Hayat Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti
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Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında vefat etti.

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Haber Merkezi Diğer
​Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti: Batuhan Yaşar kimdir? Kaç yaşındaydı? Neden öldü?
Batuhan Yaşar

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar vefat etti.

Daha önce cıva zehirlenmesi nedeniyle dört kez ameliyat geçiren Yaşar, aynı rahatsızlık nedeniyle beşinci kez ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılmıştı.

Batuhan Yaşar kimdir?

1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.

2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015'den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyordu.

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