Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftleri sevindirecek haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte evliliği teşvik edici çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere 40 bin liraya kadar nakdi destek sağlayacak.
Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere 40 bin lira, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan belediye, evli çiftlere de destekte bulunacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni müjdelerin yanı sıra hanede yaşayan her bir çocuk için 1000 lira ek nakdi destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti: