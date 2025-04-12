Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftleri sevindirecek haber

"Uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin, 15 yıl evli olana 7 bin 500 lira, 20 yıl evli olana 10 bin lira, 50 yıl evli olana 25 bin lira, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin lira ek nakdi desteğe başlıyoruz."