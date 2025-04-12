Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftleri sevindirecek haber

Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftleri sevindirecek haber

17:4312/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte evliliği teşvik edici çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere 40 bin liraya kadar nakdi destek sağlayacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere 40 bin lira, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan belediye, evli çiftlere de destekte bulunacak.

10 yıllık evlilere 40 bin liraya kadar destek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni müjdelerin yanı sıra hanede yaşayan her bir çocuk için 1000 lira ek nakdi destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin, 15 yıl evli olana 7 bin 500 lira, 20 yıl evli olana 10 bin lira, 50 yıl evli olana 25 bin lira, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin lira ek nakdi desteğe başlıyoruz."

"Ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var"

Dileyen çiftlere nakdi destek yerine Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya ve Konya gibi illere düzenleyecekleri kültürel gezilere katılım imkanı sunacaklarını aktaran Tahmazoğlu,
"Ayrıca ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var. Bu konuda müjdemizi yakında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü toplum, mutlu aile ile mümkündür. Tüm ailelerimize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."
değerlendirmesinde bulundu.



#Evli çiftler
#nakdi destek
#Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??