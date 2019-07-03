Gazipaşa'nın doğal havuzları hayran bırakıyor

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkardığı doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Doğal havuzlara gelenler temiz ve berrak bir suda havuzda yüzmüş hissini yaşayabiliyor. Manzarasıyla da hayran bırakan doğal havuzlara gelen yerli ve yabancı tatilciler bölgenin keyfini çıkarıyor.

Görülmesi gereken yer

Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal olduğu için atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Konya'dan tatil için aile dostlarının yanına gelen ve hafta sonunu doğal havuzlarda yüzerek değerlendiren Ahmet Kökan Arıkan, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çok kısa süre önce bu doğal havuzlara geldik. Güzel, doğal bir yapı, doğal coğrafi bir özelliği var. Öncelikle bu yapıda çocuklar ve ailemizle güzel yüzebileceğimiz doğal dalgakıranlar oluşmuş. Gerçekten de çok güzel havuzlar oluşmuş. Çok beğendim. Çoğu kişinin de bu bölgeye talep göstereceğini düşünüyorum. Burada çok daha güzel yerler var. Burası çok hoşumuza gitti. Doğal güzellik ve yüzme açısından herkese önerebileceğim bir yer."

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