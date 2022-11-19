Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor

Fazla kilolarınız artık kabus haline geldiyse ve diyet yaptığınız halde hedeflediğiniz kiloya ulaşamıyorsanız yoğurt kürlerine bir şans verebilirsiniz. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir iştir. Ancak evde kolayca hazırlayacağınız bu yoğurt kürleri içi vücudunuzdaki yağları hızlı bir şekilde yakabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olan en etkili yoğurt kürlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

EN POPÜLER KARIŞIM: YOĞURT VE PUL BİBER

Popüler yoğurt kürleri arasında yer alan pul biber ve yoğurt karışımı yağları cayır cayır yakıyor. Yoğurt ve pul biber yağ yakan ve metabolizmayı hızlandıran besinlerdir. Bu besinler düzenli tüketimde yağ yakımını hızlandırır ve kilo verdirir. Yoğurt aynı zamanda kan şekerini dengeler ve tok tutar.

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1 kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin.

Güzelce karıştırın.

Her gece yatmadan önce 1 kase tüketin.

15 gün boyunca düzenli olarak uygulayın.

ENERJİ VEREN YOĞURT VE ZERDEÇAL

Zerdeçal ile bir araya gelen yoğurt enerji veriyor. Gün boyu kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

Düzenli tüketildiğinde yavaşlayan metabolizmayı harekete geçiriyor. Bu kürün içerisinde limon da bulunuyor. Limon içerisinde C vitamini bulunduğu için zayıflarken bağışıklığınızı da güçlendiriyor. Bu karışım sayesinde fazla kilolarınızı daha kısa sürede yakabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limon ve 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurdu bir kabın içerisinde karıştırın.

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Hazırladığınız kürü gece yatmadan önce tüketin.

Bu yoğurt küründen sonra hiçbir şey yemeyin.

ALTIN YOĞURT KÜRÜ İLE TIĞ GİBİ İNCE VÜCUT

Altın yoğurt kürünün içerisinde yoğurt, zeytinyağı, zencefil tozu, zerdeçal tozu ve tarçın yer alıyor.

Bu bol malzemeli yoğurt kürü, düzenli tüketildiğinde metabolizmayı adeta uçuruyor. Yağ yakımını destekliyor. Özellikle göbek ve basen bölgesinde depolanan yağları parçalıyor.

Altın yoğurt kürü her gece 1 kase tüketildiğinde tokluk hissi sağlıyor ve açlık krizlerini engelliyor. Fazla kalori alımını engellediği için diyet yapmanızı kolaylaştırıyor.

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı tarçın.

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Tüm malzemeleri 1 kasenin içerisinde karıştırın

Altın yoğurt kürünü 2 günde 1 aç karna tüketebilirsiniz.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN YOĞURT VE SODA

Yoğurdun içerisinde soda ve limon suyu karıştırarak hazırlayacağınız bu kür bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Vücuttaki şişkinliği önlüyor. Ödem ve toksini kısa sürede vücuttan dışarı atıyor. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekliyor.

Yoğurdun içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın.

Ardından yavaş yavaş maden suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Bu kürü kahvaltıdan 30 dakika önce ya da uyumadan 30 dakika önce tüketin.