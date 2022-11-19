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Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor

Yoğurt, sindirim sistemini düzenlediği ve bağırsakları çalıştırdığı için vücuda çok faydalıdır. Yoğurt tüketerek ya da yoğurt kullanarak hazırlayacağınız kürler sayesinde metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayabilir, yağ yakabilirsiniz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız yoğurdu beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir. Yoğurt kürleri düzenli tüketildiğinde vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Bu özelliği sayesinde şişkinliği önlüyor. Özellikle gece 1 kase tüketilen yoğurt kürü gece boyunca yağları cayır cayır yakıyor.

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Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor
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Fazla kilolarınız artık kabus haline geldiyse ve diyet yaptığınız halde hedeflediğiniz kiloya ulaşamıyorsanız yoğurt kürlerine bir şans verebilirsiniz. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir iştir. Ancak evde kolayca hazırlayacağınız bu yoğurt kürleri içi vücudunuzdaki yağları hızlı bir şekilde yakabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olan en etkili yoğurt kürlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

EN POPÜLER KARIŞIM: YOĞURT VE PUL BİBER

Popüler yoğurt kürleri arasında yer alan pul biber ve yoğurt karışımı yağları cayır cayır yakıyor. Yoğurt ve pul biber yağ yakan ve metabolizmayı hızlandıran besinlerdir. Bu besinler düzenli tüketimde yağ yakımını hızlandırır ve kilo verdirir. Yoğurt aynı zamanda kan şekerini dengeler ve tok tutar.

1 kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin.

Güzelce karıştırın.

Her gece yatmadan önce 1 kase tüketin.

15 gün boyunca düzenli olarak uygulayın.

ENERJİ VEREN YOĞURT VE ZERDEÇAL

Zerdeçal ile bir araya gelen yoğurt enerji veriyor. Gün boyu kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

Düzenli tüketildiğinde yavaşlayan metabolizmayı harekete geçiriyor. Bu kürün içerisinde limon da bulunuyor. Limon içerisinde C vitamini bulunduğu için zayıflarken bağışıklığınızı da güçlendiriyor. Bu karışım sayesinde fazla kilolarınızı daha kısa sürede yakabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım limon ve 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurdu bir kabın içerisinde karıştırın.

Hazırladığınız kürü gece yatmadan önce tüketin.

Bu yoğurt küründen sonra hiçbir şey yemeyin.

ALTIN YOĞURT KÜRÜ İLE TIĞ GİBİ İNCE VÜCUT

Altın yoğurt kürünün içerisinde yoğurt, zeytinyağı, zencefil tozu, zerdeçal tozu ve tarçın yer alıyor.

Bu bol malzemeli yoğurt kürü, düzenli tüketildiğinde metabolizmayı adeta uçuruyor. Yağ yakımını destekliyor. Özellikle göbek ve basen bölgesinde depolanan yağları parçalıyor.

Altın yoğurt kürü her gece 1 kase tüketildiğinde tokluk hissi sağlıyor ve açlık krizlerini engelliyor. Fazla kalori alımını engellediği için diyet yapmanızı kolaylaştırıyor.

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı tarçın.

Tüm malzemeleri 1 kasenin içerisinde karıştırın

Altın yoğurt kürünü 2 günde 1 aç karna tüketebilirsiniz.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN YOĞURT VE SODA

Yoğurdun içerisinde soda ve limon suyu karıştırarak hazırlayacağınız bu kür bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Vücuttaki şişkinliği önlüyor. Ödem ve toksini kısa sürede vücuttan dışarı atıyor. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekliyor.

Yoğurdun içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın.

Ardından yavaş yavaş maden suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Bu kürü kahvaltıdan 30 dakika önce ya da uyumadan 30 dakika önce tüketin.

Bilim insanları araştırdı: Beslenme şeklini değiştirerek 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz tipi beslenen kişilerin ömürlerine 13 yıl ekleyebilecekleri açıklandı.
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Çalışma, daha sağlıklı bir diyete odaklanmanın yaşlı yetişkinlerin yaşamlarını da uzatabileceğini vurguladı.
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60 YAŞINDA BAŞLANIRSA...60 yaşında söz konusu diyete başlayan bir kadının, ömrünü sekiz yıl uzatabileceği aktarılırken, aynı yaşta başlayan erkeklerin yaşamlarına yaklaşık dokuz yıl ekleyebileceğinin altı çizildi.
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80 YAŞINDAKİLERE YAKLAŞIK 3,5 YIL ÖMÜR EKLİYORAraştırmada, sebze temelli bir beslenme tarzının 80 yaşındakilere kişilere de fayda sağlayabileceği aktarılırken, kişilerin diyet değişikliklerinden yaklaşık 3,5 yıl ekstra yaşam kazanabileceklerine değinildi.
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DAHA AZ KRONİK HASTALIK GÖRÜNÜRAraştırmanın bulguları ile ilgili konuşan yaşam tarzı tıbbı ve beslenme uzmanı Dr. David Katz, Diyet kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikri uzun süredir yerleşmiştir” derken, “Daha az kronik hastalık ve erken ölümün daha fazla yaşam beklentisi anlamına gelmesi mantıklı diye konuştu.
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Katz, ‘Optimal olarak söz edilen diyet şeklinin sadece tipikten çok daha iyi olduğunu söyleyen Katz, yemek şeklinin daha fazla geliştirilebileceğini ve daha da büyük faydalar sağlayabileceğini hissettiğini de sözlerine ekledi.
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DSÖ, 2015’TEN BU YANA KANSEROJEN OLARAK SINIFLANDIRIYORNTVde yer alan habere göre, Uzun yıllardır süregelen araştırmalarda, kırmızı ve işlenmiş etler koroner kalp hastalığı ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere önemli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmişti.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Oxford Üniversitesi epidemiyoloğu Tim Key, İşlenmiş etin bağırsak kanserine neden olabileceğine dair önemli kanıtlar var” derken, “O kadar ki, Dünya Sağlık Örgütü 2015ten beri bunu kanserojen olarak sınıflandırıyor ifadelerini kullandı.
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İLK OLARAK NE YAPILMALI?Uzmanlar, kırmızı ve işlenmiş etleri, yağsız kümes hayvanları, balık ve bitki proteinleri ile değiştirmenin yemek şeklini hızlı bir şekilde iyileştirmenin bir yolu olduğunu söylüyor.
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Bitki proteinleri arasında soya fasulyesi, nohut, mercimek ve diğer baklagiller, tempeh, fındık, tohumlar ve kinoa gibi tam tahıllar bulunurken, brokoli gibi bazı sebzeler de yüksek düzeyde protein içeriyor.
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YEMEK ŞEKLİ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?Araştırmalarda, yemek şekline daha fazla sebze eklemenin ve daha az kırmızı et tüketmenin en önemli yolunun üst üste beş yıl en iyi diyet ödülünü kazanan Akdeniz diyeti olduğu belirtiliyor.
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Akdeniz tipi beslenme, meyve, sebze, fasulye, mercimek, kepekli tahıllar, fındık ve tohumlara odaklanırken, başlamanın kolay bir yolunun ‘her hafta fasulye, kepekli tahıllar ve sebzelere dayalı bir yemek pişirmek’ olduğu aktarılıyor.
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Bilim insanları araştırdı: Beslenme şeklini değiştirerek 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz
Beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Söz konusu çalışmada, sebze ve meyve ağırlıklı beslenen kişilerin ömürlerine 13 yıl ekleyebilecekleri belirtildi. Akdeniz tipi beslenen 20 yaşında bir erkeğin yaşamına 13 yıl ekleyebileceği belirtilen araştırmada, aynı yaştaki kadınların da yaşamlarını 10 yıldan fazla artırabilecekleri aktarıldı. İşte "Sağlıklı bir ömür için nasıl sağlıklı beslenilir?" sorunun yanıtı ve araştırmaya dair detaylar...


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