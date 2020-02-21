Hayat Genç gezgin seyahatlerini hayra dönüştürmeye devam ediyor Hindistana yardım götürecek
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Genç gezgin seyahatlerini hayra dönüştürmeye devam ediyor: Hindistan’a yardım götürecek

Haktan Albayrak, geçen yıl Tanzanya’daki yetimlere yaptığı yardımla adını duyurmuştu. Genç gezgin bu kez, “Give Back Season” kampanyasıyla Hindistan’daki yetimhenenin borçlarını ödeyecek, medikal yardımda bulunacak ve 5 sınıf yaptıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haktan Albayrak,Tanzanya’daki yetimlerle beraber.
Haktan Albayrak,Tanzanya’daki yetimlerle beraber.

Almanya’da yaşayan Haktan Albayrak, kendi imkanlarıyla dünyayı geziyor. Yeni ülkeler keşfetme merakını hayra çevirmeyi deneyen genç gezgin, geçtiğimiz yıl topladığı yardımları Tanzanya’da bulunan bir yetimhaneye ulaştırmıştı.

Arakan Müslümanları, Filipinler’deki çocuklar, Almanya’daki Suriyeliler’e ve Tanzanya’daki yetimlere yardım eden Albayrak’ın iyilik macerası devam ediyor.

Yetimhanedekiler daha iyi durumda
HAYAT
Yetimhanedekiler daha iyi durumda

BORÇLAR ÖDENECEK YENİ SINIF YAPILACAK

Albayrak’ın yeni hedefi ise 10 bin Euro toplamak ve Hindistan Dabkora’daki bir yetimhaneye yardım etmek. “Give Back Season” adı verilen bir kampanya sayesinde hem yetimhanenin 7 aydır ödenmeyen kira borcu karşılanacak hem de 5 sınıf inşa edilecek. Ayrıca medikal ve su ihtiyaçları karşılanacak.

Genç gezin seyahatlerini hayra dönüştürmeye devam ediyor.

YARDIM ETMEK ÇOK KOLAY

24 yaşındaki gezgin, @haktanalbayrak adlı instagram sayfasında seyahat fotoğrafları paylaşırken yardım kampanyasının detaylarını da paylaşıyor. Ayrıca givebackseason sitesi de detaylı bilgiler içeriyor. Yardım kampanyasına betterplace adesinden katkı sağlayabilirsiniz. Son tarih, 3 Mart.

Genç gezgin dünyayı gezerken ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
OYNAT 01:14
Genç gezgin dünyayı gezerken ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
Almanya'da yaşayan Haktan Albayrak, kendi imkânlarıyla topladığı yardımları arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Daha önce Arakanlı Müslümanlara yardım eden Albayrak, şimdi de Tanzanya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü.
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