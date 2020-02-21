Genç gezgin seyahatlerini hayra dönüştürmeye devam ediyor: Hindistan’a yardım götürecek

Almanya’da yaşayan Haktan Albayrak, kendi imkanlarıyla dünyayı geziyor. Yeni ülkeler keşfetme merakını hayra çevirmeyi deneyen genç gezgin, geçtiğimiz yıl topladığı yardımları Tanzanya’da bulunan bir yetimhaneye ulaştırmıştı.

Arakan Müslümanları, Filipinler’deki çocuklar, Almanya’daki Suriyeliler’e ve Tanzanya’daki yetimlere yardım eden Albayrak’ın iyilik macerası devam ediyor.

HAYAT Yetimhanedekiler daha iyi durumda

BORÇLAR ÖDENECEK YENİ SINIF YAPILACAK

Albayrak’ın yeni hedefi ise 10 bin Euro toplamak ve Hindistan Dabkora’daki bir yetimhaneye yardım etmek. “Give Back Season” adı verilen bir kampanya sayesinde hem yetimhanenin 7 aydır ödenmeyen kira borcu karşılanacak hem de 5 sınıf inşa edilecek. Ayrıca medikal ve su ihtiyaçları karşılanacak.

Genç gezin seyahatlerini hayra dönüştürmeye devam ediyor.

YARDIM ETMEK ÇOK KOLAY

24 yaşındaki gezgin, @haktanalbayrak adlı instagram sayfasında seyahat fotoğrafları paylaşırken yardım kampanyasının detaylarını da paylaşıyor. Ayrıca givebackseason sitesi de detaylı bilgiler içeriyor. Yardım kampanyasına betterplace adesinden katkı sağlayabilirsiniz. Son tarih, 3 Mart.