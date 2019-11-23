Hayat Genç liderler Türkiyeden dünyaya açılıyor
AKTÜEL

Genç liderler Türkiye’den dünyaya açılıyor

YTB, dünyanın dört bir yanından kardeş topluluklara mensup gençleri Türkiye’de bir araya getirerek “Gelecek Nesil Akademisi” düzenliyor. Programla birlikte gençler, Türkiye ile olan iletişimlerini artırarak kendi toplumlarında öncü ve aktif çalışmaların içinde yer alacak. Filipinler’in Bangsamoro bölgesinden gelen Raeesah Bantuas, “Ülkemizin kalkınması için genç liderlere ihtiyacımız var. Burada öğrendiklerimi Bangsamoro için kullanmayı ümit ediyorum” diyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Raeesah Bantuas
Raeesah Bantuas

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanından kardeş topluluklara mensup gençleri Türkiye’de bir araya getirerek “Gelecek Nesil Akademisi” düzenliyor. Bu kapsamda, ikincisi 16 Kasım’da başlayan programda, 19 ülkeden 40 genç yer alıyor. 24 Kasım’a kadar devam edecek akademinin eğitim programı, kardeş toplulukların güncel ve geleceğe dair ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlandı.

DOĞU-BATI SENTEZİ

Program kapsamında gençler bir hafta boyunca alanında uzman akademisyen ve eğiticilerden; liderlik, sosyal medya, habercilik, ülkeler arası ilişkiler gibi çeşitli konularda dersler alıyor. Ayrıca program süresince kamu kurum ziyaretleri ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Katılımcılardan, alacakları eğitimlerin yanı sıra grup projeleri ile belirlenen konularda fikir yürütmeleri ve sunum yapmaları da isteniyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen programlarda Avustralya, Avusturya, Almanya, Belçika, Endonezya, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Norveç, Bangladeş, Pakistan, Kırgızistan, Filipinler, Sudan, Suudi Arabistan, İsveç, Tayland ve Türkiye’den gençler yer alıyor.

HALKIMIZ İÇİN KULLANACAĞIM

Filipinleri’in Bangsamoro bölgesinden gelen Raeesah Bantuas, akademi hakkındaki görüşlerini şöyle anlatıyor: “Bangsomoro Planlama ve Kalkınma Teşkilatında çalışıyorum. Çalıştığım kurumun hükumet için planlar hazırlıyor, 3 ve 5 yıllık planlar yapıyoruz. Bu programa katılma nedenime gelince, biliyorsunuz Bangsamoro bölgesi otonomisini yeni kazandı ve ülkemizin ve bölgemizin kalkınması ve idare edilmesi için genç liderlere ihtiyacımız var. Hem buradaki dersler hem de bu program vesilesi ile tanıştığım, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlardan çok şey öğreneceğime inanıyor ve bu öğrendiklerimi yeni kurulmuş Bangsamoro Hükümeti ve halkımız için kullanmayı ümit ediyorum. Gerek hocalarımızdan, gerek diğer katılımcılardan çok şey öğreniyoruz. Mesela dün Rohingyalı bir grupla tanıştık. Trajik hikayelerini ve mücadelelerini dinleme fırsatımız oldu. Gerçekten çok üzücü ama bir o kadar da tanıdık geldi” dedi.

Burada yalnız olmadığımı gördüm

  • Güzelnur Musabay
  • Amerika’dan geldiğini söyleyen Güzelnur Musabay, ”Bu programa katılma nedenim dünyanın farklı ülkelerindeki kültürel grupları, benzer özellikteki sosyal grupları, özellikle de Türk asıllı grupları daha yakından tanımak istememdir.Tarihsel arka planlarımız, dilimiz kültürümüz çok benziyor. Şahsen ABD’de kendi toplumumuz içinde oldukça aktif birisiyim. Burada da çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Diğer hikayeleri dinledikçe sorunların birbirine çok benzediğini, dünyada yalnız olmadığımı görüyorum. Bu yüzden programın oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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