Hayat Göbeklitepeye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
KÜLTÜR SANAT

Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmde 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, bölgeye 7 ayda, 2 milyon 100 bin turistin geldiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Göbeklitepe
Göbeklitepe

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye, yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserlerin bulunduğu, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiği günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın bu yıl turizminde altın yılını yaşadığını belirten Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "2019'un Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinden sonra Urfa turizmi adına güzel şeyler oldu. Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi. Bunun yıl sonuna kadar 4 milyon olacağını tahmin ediyoruz. Böylece gelen bireysel yabancı turist sayısı da artış oldu. Aşırı talep karşısında sorunlar yaşanacağını düşündük ama biz Rehberler Odası olarak tedbirimizi aldık. En başta bölgeyi tanımayan başka kentlerde rehberlik yapan; ancak bölgeyi bilmeyen rehberlere Göbeklitepe ve uzmanlık eğitimi kursu açtık. 75 kişi başvurdu ve 46 kişi kursa katıldı. Şu an 128 rehbere ek olarak 46 rehber arkadaşları Göbeklitepe için eğitmiş olduk. Şanlıurfalı Pekin Büyükelçisi Emin Önen'in çalışmaları çok güzel. Bu çalışmalar verimli sonuç verirse biz çok daha fazla turist bekliyoruz."

Gidenler etkileniyor

Türkiye’nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri Göbeklitepe'deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Furkan Küçük, "Göbeklitepe'yi incelemeye geldik. Gerçekten de insan çok etkileniyor. 12 bin yıllık geçmişi döneme ait çok sayıda eser var. Ülkemizin her tarafı tarihle dolu, bunun en iyi göstergesi ise tam da burasıdır. Herkesin buraya gelip Göbeklitepe'yi görmesini isteriz" dedi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak
HAYAT
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak

3 ayda 2 kez doğum yaptı
HAYAT
3 ayda 2 kez doğum yaptı

Teknolojiye direnen kadınlar koşan geleneğini sürdürüyor
HAYAT
Teknolojiye direnen kadınlar koşan geleneğini sürdürüyor
Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

​FETÖ'nün gizli teşkilatının kodları deşifre oldu.
Milli savunmayabanker freni

Milli savunmaya
'banker' freni

Kimi bankalar, savunma sanayi firmalarını kapı dışarı ediyor.
Garip yanıt: Bak sen...

Garip yanıt:
Bak sen...

Bodrum'dan İstanbul'a gelemeyen İmamoğlu tatiline yine laf söyletmedi.
Zorunlu ayrılık

Zorunlu ayrılık

Falcao gelecek, 2 yabancı mecburen gidecek.
Düğünde katliam

Düğünde katliam

​Afganistan'da düğün salonuna intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

Poşet içinde bulundu

Poşet içinde bulundu

​Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi kıyıya vurdu.
Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

​Türkiye'yi karıştıran vurgunda yeni gelişme.
19.05'te <br>imza atacak

19.05'te
imza atacak

​Galatasaray'dan Falcao için ihtişamlı tören.
Eminönü'nde<br> son durum

Eminönü'nde
son durum

​Selin vurduğu İstanbul'da esnafın zararı büyük.
Kahramanlara teşekkür

Kahramanlara teşekkür

​Norveç emniyet müdürlüğünde ağırlandılar.
Yüz yüze<br>görüşüp isteyecekler

Yüz yüze
görüşüp isteyecekler

​FETÖ ile mücadelede Adalet Bakanlığı sahaya iniyor.
İstanbul'a ulaşamamış

İstanbul'a ulaşamamış

İmamoğlu selin vurduğu İstanbul'a Bodrum'dan gelemedi.
Avrupa'nın en<br>büyük korkusu

Avrupa'nın en
büyük korkusu

​​Avrupa'daki mülteci korkusu ekonomik sorunların da önüne geçti.
​CHS raporu hazır

​CHS raporu hazır

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin raporu Erdoğan'a sunulacak.
Sıra sütte

Sıra sütte

Çin, mermer ve kirazın ardından süt ürünleri için kapıda.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.