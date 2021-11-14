Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Usta sanatçı konuk oyuncu olarak geliyor

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 40. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı.
Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek.
Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 40. bölümü ise merak uyandırıyor.
İzzet Altınmeşe sürprizi
Dizinin yeni bölümüne Taner ve Dilek’in düğünü için usta sanatçı İzzet Altınmeşe katılıyor.
Fragmana, Veysel'in
"Ben yokluktan İzzet Altınmeşe’yi mi görüyorum…" sözleri damga vurdu.
ÖZGÜN
Gönül Dağı 40. Bölüm Fragmanı: Taner ile Dilek evleniyor
Gönü Dağı 40. Bölüm 1. fragmanı
ÖZGÜN
Gönül Dağı Gelecek Hafta: 40. Bölümde Neler Olacak?
FOTOĞRAF 10
Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 40. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı.<br>
Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek.<br>
Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor.<br>
Dizinin 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 40. bölümü ise merak uyandırıyor.<br>
Yeni bölümde Taner ile Dilek'in evlendiği görülüyor.
İzzet Altınmeşe sürprizi<br><br>Dizinin yeni bölümüne Taner ve Dilek'in düğünü için usta sanatçı İzzet Altınmeşe katılıyor.
Fragmana, Veysel'in \"Ben yokluktan İzzet Altınmeşe'yi mi görüyorum…\" sözleri damga vurdu.<br>
Taner ve Dilek’in düğününde şarkı söylemesi için Selami Ferses’in yanına giden amcaoğlulları Selami’nin sesinin kısık olduğunu görünce büyük bir şok yaşarlar.<br><br>
Taner ve Dilek’in düğününde şarkı söylemesi için Selami Ferses’in yanına giden amcaoğlulları Selami’nin sesinin kısık olduğunu görünce büyük bir şok yaşarlar.<br><br>
Düğünde kimin şarkı söyleyeceği düşünülürken Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi İzzet Altınmeşe düğüne katılıyor.
Gönül Dağı dizisinde çok büyük sürpriz: Usta sanatçı konuk oyuncu olarak geliyor
Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 40. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Taner ve Dilek'in evlendiği görülürken, ünlü sanatçının da diziye konuk oyuncu olarak katıldığı görüldü.