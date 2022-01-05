Gönül Dağı 46. Bölüm 2. Fragmanı: Zahide'yi unutacaksın diyorlar...

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 46. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 46. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında, Sefer'in hastalığından Zahide'ye bahsettiği görüldü. Asuman ise babasının tavrından sonra evi terk etti ve Ramazan'ı cenaze arabasıyla kaçırdı.

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Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.