Gönül Dağı dizisinde gelecek hafta neler olacak?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 38. bölümü 30 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.
Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 38. bölümünün fragmanı yayılandı.
Yeni bölümde Ağıtçı Hüseyin babası Ciritçi Abdullah ile yolculuğa çıkacak.
Gönül Dağı Gelecek Hafta - 38. Bölümde Neler Olacak?
Gönül Dağı dizisi 38. bölüm fragmanı
"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.