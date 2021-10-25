Gönül Dağı dizisinde gelecek hafta neler olacak?

Tamer Karadağlı kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Pervin Buldan ne alaka?

Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından hakkında linç kampanyası başlatılan oyuncu Tamer Karadağlı, olayın kasıtlı olarak siyasetin içine çekildiğini vurgulayarak, 'Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim' ifadelerini kullandı. Pervin Buldan'ın kendisine tepki göstermesini anlamlandıramadığını belirten Karadağlı, 'Kimse kusura bakmasın ben milliyetçi bir insanım. Ben Türk milliyetçisiyim. O zaman beni çağırmayacaktınız. Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Pervin Buldan ne alaka? Şimdi bu bir şeylerin göstergesi değil mi?' dedi.