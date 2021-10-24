Gönül Dağı'na Kurtlar Vadisi'nin yıldızı transfer oldu

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Sevilen dizinin 37. bölümünde, seyirci çok büyük bir sürprizle karşılaştı.

KURTLAT VADİSİ'NDEN BOMBA TRANFER

Gönül Dağı dizisinin sevenleri, bir süredir adını duydukları Mezarcı İlyas karakterini kimin canlandıracağını merak ediyordu.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Zülfikar Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Gönül Dağı'nın kadrosuna Mezarcı İlyas karakteriyle dahil oldu.

REKLAM

Gönül Dağı 37. bölüm tek parça izle

HAYAT Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.