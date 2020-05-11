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Hayat Google Tomris Uyarın doğum gününü hatalı kutladı
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Google Tomris Uyar'ın doğum gününü hatalı kutladı

Google, önemli figürlerin doğum günleri ya da Anneler Günü gibi özel günler ile popüler kültüre ait olayların başlangıç tarihini, logosunu ‘doodle‘a çevirerek anıyor. Google, Türk öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar'ı doodle yaptı. Fakat, Uyar 15 Mart doğumlu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tomris Uyar için yapılan doodle
Tomris Uyar için yapılan doodle

Google’ın özel günleri hatırlamak için yaptığı ‘doodle‘ uygulaması bugün öykücü Tomris Uyar’ın 79. doğum gününü kutladı.

Türk edebiyatında önemli bir isim olan Tomris Uyar, hikayeleriyle tarihe adını yazdırdı. 2003 yılında henüz 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Tomris Uyar'ın doğum gününü bir doodle ile kutlayan Google, hata yaptı. Çünkü Uyar, 15 Mart 1941 yılında dünyaya geldi.

Google’dan konuyla ilgili bir açkılama veya düzeltme henüz gelmedi.

  • Tomris Uyar kimdir?
  • Tomris Uyar, 15 Mart 1941’de doğdu. 1961’de o dönem İngiliz Kız Okulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji olan ve şimdiki adı Robert Koleji’nde eğitimini tamamladı. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsünü 1963 yılında bitirdi.
  • Tomris Uyar
  • Türkiye’ye mal olmuş olan yazarlarımız Ülkü Tamer ile Cemal Süreya’yla beraber Papirüs dergisi kurucularından. Tomris Uyar’ın, eleştiri, deneme ve kitap tanıtma yazıları Varlık, Soyut ve Yeni Dergi gibi dergilerde yayımlandı. 10 öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı adı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, ‘Gündökümü' genel başlığında toplandı.
  • Ülkü Tamer ile olan ilk evliliğinden Eylül adındaki kızı, sütten boğularak öldü. Ardından şair Turgut Uyar ile evlenen Tomris Uyar’ın Hayri Turgut Uyar isminde bir oğlu oldu. Oğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi.
  • 4 Temmuz 2003 yılında kanserden dolayı hayatını kaybeden Tomris Uyar’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda.

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