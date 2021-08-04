Hayat Gülben Ergen ve Atilla Taş algı peşinde ABDdeki yangın videosunu Türkiye diye paylaştılar
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Gülben Ergen ve Atilla Taş algı peşinde: ABD'deki yangın videosunu Türkiye diye paylaştılar

Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele haradan ve havadan devam ediyor. Tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen sosyal medyada ünlülerin yaptığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Gülben Ergen ve Atilla Taş 2017 yılında ABD Kaliforniya eyaletinde çıkan yangındaki iç parçalayan görüntüyü Türkiye'denmiş gibi servis etti. Videonun gerçek olmadığı ortaya çıksa da iki ünlünün paylaşımı kaldırmamasına tepki yağdı.

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Gülben Ergen ve Atilla Taş algı peşinde: ABDdeki yangın videosunu Türkiye diye paylaştılar
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Türkiye, birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor. Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar çok sayıda ünlü isim yalan bilgi yayarak vatandaşları yanlış yönlendiriyor.

Yalanı servis ettiler

Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.

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Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği ortaya çıktı.

Videonun kaynağı silindiği halde kaldırmadılar

Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

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