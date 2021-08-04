Gülben Ergen ve Atilla Taş algı peşinde: ABD'deki yangın videosunu Türkiye diye paylaştılar

Türkiye, birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor. Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar çok sayıda ünlü isim yalan bilgi yayarak vatandaşları yanlış yönlendiriyor.
Yalanı servis ettiler
Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.
Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği ortaya çıktı.
Videonun kaynağı silindiği halde kaldırmadılar
Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.