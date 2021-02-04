​Gülen’in kutsal ruhu: 'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında

Bu resim ve bu sözler Hristiyanların kıyamet öncesinde İsa Mesih’in yeryüzüne inerek kendi dünya hakimiyetlerini kuracaklarına inandıkları milenyumu anlattığı belirtiliyor.

Alamut’tan Pensilvanya’ya- Haç’a Adanmış Ruh kitabında, Hristiyanlığa ait tüm sembolleri ve resimleri yayınlarında büyük bir titizlikle gizleyen FETÖ elebaşı Gülen’in hayvanlar üzerinden verilen Hristiyanlık mesajlarını da yayınlarında bolca kullandığı anlatılıyor. Birlikte Dağıtım’ın yayımladığı çalışmada FETÖ’nün kuzu, aslan, güvercin figürleri üzerinden üstü örtülü vermeye çalıştığı mesajlar şöyle anlatıldı:

GÜNDEM Bu kadar benzerlik tesadüf değil

YAN YANA KUZU ASLAN?

Aslanın kuzuyla yan yana geldiği resimde Gülen, “Hâlâ hayallerdesin” mesajı veriyor. Bu resim ve bu sözler Hristiyanların kıyamet öncesinde İsa Mesih’in yeryüzüne inerek kendi dünya hakimiyetlerini kuracaklarına inandıkları milenyumu anlattığı belirtiliyor. Eserde anlatıldığına göre bu dünya hakimiyeti İsa Mesih dünyaya inmeden önce tüm ülkelerin başına İsa Mesih’e tapan Hristiyanların geçmesiyle ancak mümkün olacağı kaydedildi.

ÖZEL YETİŞTİRDİKLERİNE KUDSİ DİYOR

Ülkelerin başlarına geçecek bu Hristiyanların da Hristiyanlıkta özel isimleri bulunuyor. Bunlara Hristiyanlar “saint, aziz, mukaddes, kudsi” diyorlar. Eserde de Gülen’in dünyanın 150 ülkesinde okullar açarken o ülkelere elebaşı yaptığı kendi özel yetiştirdiği kişilere mukaddes veya kudsi dediği vurgulanıyor. İncil’deki saintlerin, azizlerin, kilise babalarının adını Gülen o ülkelerin başına geçirdiği kişilere verdiği belirtildi. Hristiyanların milenyumda gerçekleşeceğini söyledikleri dünya barışını da Gülen resimdeki “cihan sulhu” sözüyle ifade eder.

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GÜNDEM Gizli Haçlı Seferi: Alamut'tan Pensilvanya'ya Gülen

Aslan ile dünya hakimiyeti

Eserde, Gülen’in Hristiyanların İsa Mesih’inin en yaygın sembollerinden olan kuzuyu Hristiyanlarla aynı manaları taşıyacak şekilde yayınlarının en önemli yerlerinde sergilediği ortaya konmaktadır. Kuzu sembolü Hristiyanlarda kendini kurban eden Tanrı Mesih’i sembolize ettiği kaydedildi. Eserde anlatıldığına göre, Gülen’in yayınlarında sergilediği aslan ve kuzunun yan yana geldiği resimde bulunan aslan sembolü ise Hristiyanların tanrının oğlu olarak gördükleri İsa Mesih’in kıyamet gününden önce artık kuzu gibi kurban olmak için dünyaya gelmeyeceğini tam tersine kurban almak üzere geleceğini anlattığı ortaya koydu.

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Beyaz güvercin sembolü

Gülen’in de bütün yayınlarında Hristiyanların kutsal ruh tanrısını anlatan beyaz güvercin sembolüne devamlı yer verdiği eserde örnekleriyle ortaya konmaktadır. Gülen’in yayınlarında yer verdiği resimlerdeki Hristiyanların kutsal ruhunu sembolize eden güvercinin Hristiyanlarınkiyle birebir aynı olduğu görüldü.

FETÖ en çok onu kullandı

Eserde Gülen’in yayınlarında en fazla yer verdiği sembollerden bir tanesinin de kutsal ruh olduğu örnekleriyle ortaya konuyor. Hristiyanların miladi 359 yılından itibaren üçüncü tanrı olarak kutsal ruhu kabul ettiklerinden bahsedilmektedir. Kutsal ruhun da Hristiyanlar tarafından en çok beyaz güvercin ile sembolize edildiği anlatılmaktadır.

Propaganda için aynısına yer verdi

Gülen’in yayınlarında yer verdiği resimlerin hemen hepsinin Hristiyanların kendi propagandalarını yaptıkları resimlerin ya aynısı ya da çok yakın bir benzeri olduğu görüldü. Eserde bu benzerliklerin binlerce resimde tamamen aynı olduğu örnekleriyle ortaya kondu. Gülen’in yayınlarında yer verdiği bütün resimlerdeki sembollerin anlamlarının da tamamen Hristiyanların verdiği anlamlarla birebir örtüştüğü Hristiyanların kendi kaynaklarından örnekler verilerek vurgulandı.

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İhanete uzanan el

Hıristiyanlar “baba tanrılarının” yaratma fiilini uzatılan başparmak ile sembolize ederler. En meşhuru ise İtalyan sanatçı Michelangelo’nun meşhur portresinden alınan parmak sembolüdür. Sızıntı, “Hain emeller, hıyanetle uzanan eller” sözüyle kendilerini mi tarif ediyor?

FETÖ’nün Işık Evleri’nin kökeni

Eserde FETÖ’nün “Işık Evleri”nin kökenini de iniliyor. Gülen yayınlarında elinde şimşek, yıldırım tutan el sembolü eksik olmaz. Bu sembol Hıristiyanların “baba tanrıları”nı sembolize etmek üzere görsellere aktardıkları sembollerden biridir. Hıristiyanlar “ışığın, gücün, bereketin, hayrın kaynağı” olduğunu göstermek için tanrıyı elinde yıldırım veya farklı formlarda ışık tutan, ışık saçan bir elle resmetmişlerdir.