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Günlerdir yoğun bakımda: Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu

Günlerdir yoğun bakımda: Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu

15:091/05/2025, Perşembe
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Sırrı Süreyya Önder.
Sırrı Süreyya Önder.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Önder’in geçirdiği ameliyat sonrası gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder
'in yoğun bakımdaki tedavisi 15. gününde sürüyor.


"Bizim her zaman doktor olarak ümidimiz var"


15 Nisan akşamı Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini korurken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sürece ilişkin konuştu.


"Hayati riski hala devam ediyor"


Önder'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner,
"Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul'da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey'in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum"
diye konuştu.



#Sırrı Süreyya Önder
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