Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Liste herkesi şaşırttı: Bu besinleri tüketenler daha uzun yaşıyor, işte uzun yaşamın en büyük sırrı

Liste herkesi şaşırttı: Bu besinleri tüketenler daha uzun yaşıyor, işte uzun yaşamın en büyük sırrı

11:141/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son araştırmalar, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrının tabakta gizli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bilim adamları tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada, düzenli olarak tüketilen bazı besinlerin ömrü uzattığı ortaya çıktı. Ancak listedeki bazı yiyecekler gerçekten şaşırtıcı! İşte uzun yaşamla ilişkilendirilen o şaşırtıcı besinler...


Bilim adamları şaşkın! Günlük beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç basit besinle ömrünüzü uzatmanız mümkün. Üstelik listede öyle gıdalar var ki, çoğu kişinin aklına bile gelmez…

Fermente gıdalar (örneğin: yoğurt, kefir, turşu): Bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklığı güçlendiriyor.


Bitter çikolata: Antioksidan deposu! Kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebiliyor.


Zeytinyağı: Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi, damar sağlığını koruyor.


Yaban mersini: Beyin sağlığına katkı sağlayan süper besinlerden biri.


Baklagiller (mercimek, nohut, fasulye): Bitkisel protein ve lif yönünden zengin, uzun ömürle ilişkilendiriliyor.


Kuruyemişler (özellikle ceviz ve badem): Kalp-damar dostu yağlar içeriyor.


Uzmanlar ne diyor?


Beslenme uzmanları, bu besinlerin hayatımıza düzenli şekilde eklenmesiyle sadece yaşam süresinin değil, yaşam kalitesinin de artacağını vurguluyor. Ancak “mucize diyet” olmadığını, dengeli beslenmenin ve aktif yaşamın hala temel olduğunu da hatırlatıyorlar.

#Sağlık
#uzun yaşam
#Baklagil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler Günü hangi güne geliyor, bu yıl ne zaman? 2025 anneler günü tarihi