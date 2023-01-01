Günümüz sanatçıları ödülü sergisi

En besleyici meyvelerden biri olan incir, Anadolu mutfağında olduğu kadar Osmanlı saray mutfağında da tatlılar gibi yemeklerin de içinde kullanılmış, hatta çok eskilere gittiğimizde Hititler inciri peynirle birlikte ekmek yaparken kullanmış. Biz de bu hafta sizlere hem lif hem de mineral bakımından zenginliğiyle mevsimin gözdesi olan incirle yapabileceğiniz tarifler sunuyoruz. Farklı lezzet arayanlar incir turşusu ve incirli pizza tarifleriyle sofralarına lezzet katabilir.