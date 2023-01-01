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Hayat

Günümüz sanatçıları ödülü sergisi

Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nı gerçekleştirdi.

04:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sergiden bir eser

Sergiden bir eser

1020 başvuru alan yarışmada, jüri üyelerinin seçtiği 19 genç sanatçının eseri özel bir sergi ile Akbank Sanat’ta yerini alıyor. 14 Eylül–04 Kasım 2023 tarihleri arasında resim, heykel, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini içeren eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı ve yazar Ferhat Özgür’ün küratörlüğünde sunulan sergide, sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi ele alan ve Spinoza’ya saygıyla ünlü düşünürün ortaya koyduğu ‘Conatus’ kavramı üzerinden öznel yorumlara dayanan eserler yer alıyor. Bu kapsamda sergi süresince Ferhat Özgür’ün öncülüğünde gerçekleşecek konuşma serisi de 3 farklı oturumla hem bu ilişkiye ve Spinoza’nın ‘Conatus’ kavramına hem de çağdaş sanatın mevcut durumuna ışık tutacak. Nazif Can Akçalı, Melike Şevval Akın, Cemil Arslan, Şener Yılmaz Aslan, Mustafa Yasin Aydoğan, Nur Bardakçı, Uğur Bişirici, Ahmet Dündar, Hüseyin Güler, Şeyma Güzelaydın, Yazı Ece Köz, Can Memişoğulları, Nazan Özaras, Okay Özkan, Monica Papi, Defne Parman, Fatih Umdu, Deniz Varlı, Ece Yazıcıgil’in eserlerinden oluşan seçki Akbank Sanat’ta ziyaret edilebilecek.


#sanat
#sergi
#yarışma
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