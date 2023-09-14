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Hac ön kayıtları 2024: Hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır ücret ne kadar?

Hac ön kayıtları, 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac ön kayıt takvimiyle birlikte, ön kayıt işlemleri başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

11:28 . 14/09/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

2024 hac ön kayıt başvuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. E-Devlet üzerinden alınacak olan hac ön kayıt başvurularıyla birlikte, ilk defa kayıt yaptıracak olan adayların ödemesi gereken ücrette belli oldu. Peki, 2024 hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?


Hac ön kayıt başvuru tarihleri


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac kayıt takvimiyle birlikte hac ön kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre; Hac ön kayıtları 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.



Hac ön kayıt ücreti ne kadar?


İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 liralık hac ön kayıt ücreti yatıracak.


Anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.



HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK


Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.


Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.


0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

#Hac
#Kabe
#Suudi Arabistan
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