Hayat Hacılar bayramın üçüncü gününde de Minada şeytan taşladı
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Hacılar bayramın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı. Bayramın ilk günü tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, dün olduğu gibi bayramın üçüncü gününde de Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Haber Merkezi AA
Hacılar bayramın üçüncü gününde de Minada şeytan taşladı
Hacılar, bayramın üçüncü günü de şeytan taşlamaya devam ediyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, hacılar, bayramın üçüncü gününde de Mina'ya yöneldi.

Bayramın ilk günü tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, dün olduğu gibi bayramın üçüncü gününde de Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Kutsal topraklarda Arafat vakfesi heyecanı
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Kutsal topraklarda Arafat vakfesi heyecanı
Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları vakfe için tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi. Hacı adayları bu durağın ardından Müzdelife'ye geçecek. Sonrasında da şeytan taşlama gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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