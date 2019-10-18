Hayat Haluk Leventten Emine Bulutun kızına ziyaret Gülen yüzünü görmek istedim
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Haluk Levent'ten, Emine Bulut'un kızına ziyaret!

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret: Gülen yüzünü görmek istedim

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.B.'yi (10) Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret ederek konser verdi. Şarkıcı Levent, "Ben kızımızın gülen yüzünü görmek istedim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Haluk Levent, Emine Bulut'un kızı F.B.B.'yi okulunda ziyaret etti.
Haluk Levent, Emine Bulut'un kızı F.B.B.'yi okulunda ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçen 18 Ağustos'ta annesi Emine Bulut, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B'yi telefonla arayarak, kendisini ziyaret edeceği sözünü verdi.

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Okulda ziyaret etti

Haluk Levent, sözünü tutarak, bugün F.B.B.'yi, Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret etti. Haluk Levent, basına kapalı gerçekleşen ziyarette F.B.B. ile görüştü. Ardından okulun salonunda öğrenciler için konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konser de basına kapalı gerçekleşti.

Emine Bulut'un kızını ziyaret edeceği sözünü veren Haluk Levent sözünü tuttu.


'Gülen yüzünü görmek istedim'

Okul çıkışı açıklamada bulunan Haluk Levent, olaydan sonra F.B.B. ile telefonda konuştuğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

  • "O zaman kendisine söz vermiştim. Kızımızın, annesinin başına gelen bu talihsiz olaydan sonra gözyaşlarına, haykırışlarına tüm ülke olarak tanık olduk. Ben kızımızın gülen yüzünü görmek istedim."

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