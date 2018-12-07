Hayat Haluk Leventten paraları götürüyorsun yazan kullanıcıya cevap Bugün bırakırım
AKTÜEL

Haluk Levent'ten 'paraları götürüyorsun' yazan kullanıcıya cevap: Bugün bırakırım​

Haluk Levent'ten 'paraları götürüyorsun' yazan kullanıcıya cevap: Bugün bırakırım

Tv8'deki programa konuk olan Haluk Levent, bir sosyal medya kullanıcısnın "AHBAP derneği üzerinden paraları götürüyor" tweetine, "Bugün bırakmaya hazırım. Ben müzisyenim. Konserler veriyorum ve paramı kazanıyorum. Konserlerim yıllardan beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim AHBAP’ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok" diye yanıt verdi.

Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

Tv8'de yayınlanan EYS Show'un bu haftaki bölümüne Haluk Levent konuk oldu. Programın 'Linç et' bölümünde Levent hakkında atılan tweetler yayınlandı. O tweetlerden bir tanesi de kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformuyla (AHBAP) ilgiliydi.

Ünlü sanatçı, "Haluk Levent de ahbap mahbap ayağına cukkayı götürüyor" tweeti için şöyle konuştu:

  • "Bu çok güzel bir tweet. Bu arkadaş kimse helal olsun. Beni kendisine göre böyle değerlendirmiş.Ama bu neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Halkımızın dernek ve vakıflara bir güveni kalmadığını ortaya koyuyor. Yani bir şeyi yapıyorsan muhakkak 'ya siyasi ya toplumsal bir çıkarın var. Ya da para var' diye düşünüyorlar. Halbuki ben ve arkadaşlarım koltuğu bırakmaya hazırız. Bakın diyoruz ki, AHPAP’ta para var. Buyurun alın siz yönetin. Bugün bırakmaya hazırım. Ben müzisyenim. Konserler veriyorum ve paramı kazanıyorum. Konserlerim yıllardan beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim AHBAP’ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok. Maalesef burada itiraf ediyorum. Cebimden para bile gidiyor. O anda olmazsa biz veriyoruz. Başka çaremiz yok."

Haluk Levent yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı
HAYAT
Haluk Levent yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Linç edilen Haluk Levent AHBAP'tan istifa etti
HAYAT
Linç edilen Haluk Levent AHBAP'tan istifa etti

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.