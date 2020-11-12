Haluk Levent'ten takdir toplayan hareket: Depremzedelere kira yardımında bulunacak

İzmir depremin ardından AHBAP Derneği olarak yardımlarla depremzedelerin yanında olan ünlü sanatçı Haluk Levent, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Ünlü sanatçı, Bayraklı Belediyesi ile iş birliği kapsamında deprem bo¨lgesine bin 500 koli yardımda da bulunurken, AHBAP Derneği olarak şimdi de 20 depremzede ailenin 1 yıl boyunca kiralarını karşılayacaklarını açıkladı. Ünlü şarkıcıya desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, depremden etkilenen vatandaşlar adına minnettar olduğunu ifade etti.

Bayraklı’da inanılmaz bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayarak el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığının altını çizen Başkan Sandal, "Gücümüze güç katan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız. İlk günden itibaren olduğu gibi barınma, gıda, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şartları daha da iyileştireceğiz ve tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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İHA AHBAP Derneği Kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

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