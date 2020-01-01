Hayat Haluk Levent sözünü tuttu
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Haluk Levent sözünü tuttu

Haluk Levent sözünü tuttu

AHBAP platformu ile yardıma muhtaç insanlara destek olan şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret etti. Gençlere verdiği sözü tutan ünlü sanatçı, burada özel bir konser verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, örnek bir harekete daha imza attı. Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'e verdiği sözü tutarak, burada özel bir konser verdi.

Söz vermiştim

Ünlü sanatçı, Arda ve Semih'i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent, o anları "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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