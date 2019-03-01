Hayat Haluk Levent anısını anlattı Hiç bu kadar utanmamıştım
AKTÜEL

Haluk Levent anısını anlattı: Hiç bu kadar utanmamıştım

Şarkıcı Haluk Levent, "Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım" diyerek uçak yolculuğu sırasında başına gelen kötü bir anısını sosyal medya hesabından anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, uçak yolculuğu sırasında başına gelen trajikomik bir anısını anlattı. Twitter hesabından anısını paylaşan Levent, yolculuk esnasında yanında oturan kişinin turist olduğunu ve Türkçe bilmediğini düşünerek hostese komik bir şikayette bulunduğunu anlattı.

Levent: Yanımda aksi bir amca oturuyor

Haluk Levent, başına gelen komik anısını şu sözlerle anlattı:

"Uçakta montumu yerleştirirken yanımdaki adam bana ters baktı. Almanca bir gazete okuyordu ve tipik bir alman. Yerime oturduktan sonra hostes "hoşgeldiniz Haluk bey nasılsınız" dedi. Ben de "iyiyim ama yolculuk kötü geçecek galiba yanımda aksi bir amca oturuyor" deyip güldüm. Az sonra adam hostese seslenip Türkçe "bana bir su verir misiniz" dedi. Yemin ederim yerin dibine girdim. Esmer suratım hala kıpkırmızı. Hayır kahkaha atmak istedim de ya adam bir daha ters bakarsa. Sindim pıstım gömüldüm koltuğa. Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım."

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FOTOĞRAF 14
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Bal arısı efe tescillendi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "efe" ismiyle tescillendi.


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