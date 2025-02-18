Hamile kadın WhatsApp mesajındaki 'emojiyle' işten çıkartıldı: 94 bin sterlin tazminat kazandı

Birmingham merkezli emlak yatırım şirketinde Mart 2022’de işe başlayan Miluska, Ekim ayında hamile olduğunu öğrendi.





Kasım ayında hamileliğin etkileriyle sabah bulantıları yaşamaya başladı ve bu süreçte kendini kötü hissettiği için evden çalışmak istediğini belirtti. Ancak, şirket yöneticisi Ammar Kabir, kendisine işyerinin zor durumda olduğunu ve ofiste bulunabilecek birine ihtiyaç duyduklarını ifade eden belirsiz bir mesaj gönderdi.





Yanıt alamadı

Miluska, hamileliğinin neden olduğu bulantılar nedeniyle çalışmakta zorlandığını, zaman zaman baygınlık geçirdiğini ve hastaneye yatırılma ihtimali olduğunu belirterek bir süre izin alması gerektiğini bildirdi. Ancak, bu mesajına hemen bir yanıt alamadı.





1 Aralık 2022'de, Kabir’den gelen mesajda, işten çıkarıldığını açıkça belirtmeden, şirketin ofiste bulunabilecek birini araması gerektiğini ve kendisi için başka iş fırsatları bulmaya çalışacağını söyledi. Mesajın sonunda ise “Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacak çok şeyimiz var” yazılıydı ve yanında "🤗" emojisi bulunuyordu.





Mahkeme kararı

Miluska, mesajı aldıktan sonra işten çıkarıldığını anlayarak şu yanıtı verdi: "Hamile olduğumu söylediğimden beri anlaşmalı olarak elimden geldiğince evden çalıştım. Ancak sabah bulantılarım nedeniyle işe gidemez hale geldim. Yine de yeni bir müşteri anlaşması sağladım ve buna rağmen şimdi işten çıkarılıyorum?"



