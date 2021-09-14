Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti

Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.