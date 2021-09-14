Hayat Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti
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Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ (30), hayatını kaybetti. Hamile olduğu için aşı yaptırmayan Havva Cağcağ'ın bebeği koronavirüs tedavisi öncesi sezaryenle alındı.

Haber Merkezi DHA
Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti
Havva Cağcağ ve eşi

Samsun'da yaşayan hamile Havva Cağcağ, 3 hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan Cağcağ, dünyaya erkek bir bebek getirdi. Doğum sonrası koronavirüs tedavisine başlanan Cağcağ'ın, bir hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Cağcağ, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cağcağ'ın hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

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Koronavirüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı: Acı haber geldi

Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
FOTOĞRAF 7
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Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.
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Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.
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Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.
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Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti.
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Uzm. Dr. Pay, Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız şeklinde konuştu.
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.


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