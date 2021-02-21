Hayat Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek
KÜLTÜR SANAT

Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşları ‘Kadim medeniyetimizin şah damarı güçlü kültürümüzdür’ ilkesiyle Harbiye Askeri Müzesi’ni internet sitesi üzerinden sanal geziye davet etti.

Haber Merkezi İHA
HArbiye Askeri Müzesi
HArbiye Askeri Müzesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”Kadim medeniyetimizin şah damarı güçlü kültürümüzdür. Metehan’dan günümüze kadar 50 binden fazla esere ev sahipliği yapan ve şanlı tarihimizin bir aynası olan Harbiye Askerî Müzesi, sizleri tek tıkla sanal geziye davet ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan videoda Harbiye Askeri Müzesi’ndeki eserler yer aldı.

Harbiye Askeri Müzesi’nin sanal gezi için oluşturulan internet sitesinde müze ana giriş ve bahçe, müze giriş, Türk Ordusu Kuruluş Salon ve Büyük Türk Devletleri Tanıtım Planı, Selçuklu Salonu ve Osman Devleti Kuruluş Salonu, İstanbul’un Fethi Salonu ve Osmanlı Yükseliş Dönemi Salonu, Kesici Silahlar Salonu, Harbiyeli Atatürk Sınıfı ve Atatürk Salonu, Ateşli Silahlar Salonları, Top Maketleri Salonu ve Top Teşhir Salonu, Atıcılık-Binicilik Salonu, Mehmet Enstrümanları-Harbiye Hamamı ve Etnografik ve Yazma Eserler Salonu, Kıyafetler Galerisi, Bayraklar ve Sancaklar ile Çadırlar Galerisi, Kore ve Kıbrıs Salonu, Mahmut Şevket Paşa Köşesi ve Meşrutiyet Dönemi Salonları, 1. Dünya Savaşı Salonu ve Kurtuluş Savaşı Salonları, Çanakkale Savaşı Salonu Diaroması ve Şehitler Galerisi gibi sekmeler yer alıyor. Sekmelerin alt başlıklarında salonların ve eserlerin yakından incelemeleri ile bilgilere yer veriliyor.

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