Hayat Hasan Aycının 41 yıllık sanat birikimi Zeytinburnunda ele alınacak
KÜLTÜR SANAT

Hasan Aycın'ın 41 yıllık sanat birikimi Zeytinburnu'nda ele alınacak

Hasan Aycın'ın 41 yıllık sanat birikimi Zeytinburnu'nda ele alınacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini bugün saat 19.00'da sanatseverlerle buluşturacak. "Çizginin Ötesinde" sergisi, 27 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Aycın
Hasan Aycın

Üstat Hasan Aycın'ın 41 yıllık çizgi ötesi sanat hayatıyla buluşmak için bugün 19.00'da

ZKSM'de açılacak.

Sergi açılışının akabinde, usta sanatçının sanatındaki 41. yılına ithaf edilmiş, moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstleneceği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün kendi alanları perspektifinde Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdeleyeceği, "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirilecek.

"Çizginin Ötesinde" Karikatür Sergisi

20 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da, usta sanatçının 41 yıllık sanat hayatı içine yayılan eserlerinden oluşan özel bir sergi, "Çizginin Ötesinde" ismi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılacak. Sanatçının tarzı, tavrı, eğildiği konular, hassasiyetleri ve detaylarında kendi yaşamının izlerini saklayan eserlerinden oluşan "Çizginin Ötesinde" sergisi, 27 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

"Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" Paneli

Yine 20 Kasım Çarşamba günü saat 19:30'da, "Çizginin Ötesinde" sergi açılışının akabinde, usta sanatçının sanatındaki 41. yılına ithaf edilmiş, moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstleneceği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün kendi alanları perspektifinde Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdeleyeceği, "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirilecek.

Usta sanatçıyla hem birebir ilişkileri üzerinden, hem de onun sanatının yöneldiği ve derinleştiği farklı yönler üzerinden irtibatlı olan panel katılımcıları, Hasan Aycın'ın hayatı ve sanatı özelinde, aslında genel mahiyetiyle sanat- sanatçı ilişkisine doğru uzanan bütünlüklü bir anlama çabasının kapısını açmış olacaklar.

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