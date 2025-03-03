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Hasarlı 84 cami ibadete açıldı

Hasarlı 84 cami ibadete açıldı

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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6 Şubat depremlerinde hasar gören camiler, yeniden onarılarak bu Ramazan'da kapılarını cemaatine açtı.

Hatay'da yaşanan depremlerde 1107 camiden 105'i yıkıldı, 279'u ağır ve orta hasar aldı. Hasar gören camilerin onarımının devam ettiği kentte, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin desteğiyle 84 cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Hatay'da depremde hasar gören 74'ü tescilli 130 camide de bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, depremde hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 74 tescilli camide de bakım, onarım ve inşa sürecinin sürdüğünü belirtti.



#Ramazan
#Aktüel
#Hayat

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