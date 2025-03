Ramazan Mektupları- 2: Kalbe dönüş azığı

Tuba Kaplan:

Evet epey konuşmuştuk romanı. Ölmek ve yeşermek gibiydi kadınlar. Burada iradeyi idealize etmek de istemiyorum ama. Bugün en az elli çocuk 5-15 yaş arası, hepsi oruçluydu. Çocuklar hazzı erteleyemez, dürtü kontrol mekanizmaları henüz gelişmemiş. Buna rağmen oruçlardı. İrade biraz da ele avuca sığıyor demek ki. Samiha Ayverdi bir yerde zaten iradeyi zavallı bir iddia olarak görüyor aynı zamanda. Yine bir tezatın tesirinden hakikat doğacak gibi. Kulun her halini aşındırmamak gerekiyor. Şifa nedir, Ramazan'ın bedene, dürtüye, hazza koyduğu engel neden var? "Şifayı daha derinlere ve şuur altına işlemek gerek. O zaman beden ve sinir terbiyesinden çok can terbiyesi kazanmış oluruz" deyişinde Safiye Erol'un derin bir dikkat var. "Haz" uyuşturucu bir etkiye sahip zaten bahsetmiştin ama kendisinden daima kaçılan "acı" uyandırıcı bir etkiyi barındırıyor. Heidegger’in acının iyileştirici gücünü hiç ummadığımız anda gösterir deyişi aslında; çile. Çileyi, bedenden ve sinir terbiyesinden ziyade can, ruh terbiyesine çevir. İşte zannediyorum modern psikolojinin başaramayacağı şey bu, iman. Ancak iman eden bir mümin bu perdeleri aralayabilir.